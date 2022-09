Emma Watson appelle Tom Felton son âme soeur

Royaume-Uni : Emma Watson appelle Tom Felton son «âme sœur»

Un an après avoir avoué dans «Harry Potter: retour à Poudlard» qu’elle était tombée amoureuse de Tom quand ils jouaient ensemble dans les films qui les ont rendus célèbres, Emma a redonné du grain à moudre à tous ceux qui croient dur comme fer à une liaison entre elle et son confrère de 35 ans. Dans la préface de «Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard», les mémoires de Tom Felton à paraître le 12 octobre 2022, celle qui jouait le rôle d’Hermione a appelé l’interprète de Drago son «âme soeur».