Littérature : Emmanuel Carrère, lauréat du plus prestigieux prix espagnol

L’écrivain français s’est vu décerner le prix Princesse des Asturies, l’une des récompenses les plus importantes dans le monde hispanophone.

L’écrivain français Emmanuel Carrère s’est vu décerner mercredi le prestigieux prix espagnol Princesse des Asturies de Littérature, l’une des récompenses les plus importantes dans le monde hispanophone. Auteur entre autres de «L’Adversaire», «Un roman russe» ou dernièrement de «Yoga», Emmanuel Carrère a été récompensé par le jury pour «une œuvre très personnelle générant un nouvel espace d’expression qui efface les frontières entre réalité et fiction».

De nombreuses distinctions

Son œuvre est également marquée par trois tropismes: la Russie avec notamment ses romans «russes»: «Un roman russe» (2007), «Limonov» (2009), «Voyage à Kotelnitch» (2003); le fantastique avec des romans comme «Je suis vivant et vous êtes morts» (1993) et enfin le fait divers et le fait social dans des livres comme «La Classe de neige» (1995), porté à l’écran par Claude Miller, ou «L’Adversaire» (2000), dont le protagoniste, Jean-Claude Romand, a donné son nom à l’un des plus célèbres faits divers de la France de la fin du XXe siècle.