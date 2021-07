Polynésie : Emmanuel Macron accueilli en couleur dans l’archipel des Marquises

En visite aux Marquises, en plein Pacifique, Emmanuel Macron a été reçu triomphalement. Le président français a notamment appuyé la candidature de l’archipel à l’Unesco.

Emmanuel Macron a eu droit à un spectacle rare , avec des danse u ses et danseurs vêtus de tenues végétales à base de auti, des feuilles effilées.

Dans un de ses discours, Emmanuel Macron a salu é , en marquisien, chaque île de l’archipel. «Notre trésor, c’est cette nature et cette culture .»

Emmanuel Macron a annoncé son soutien à la candidature des Marquises au patrimoine mondial de l’Unesco, pour marquer la première visite d’un président de la République à se rendre dans cet archipel de la Polynésie française, célébré par Paul Gauguin et Jacques Brel.

Pour cette occasion historique, les Marquisiens ont offert, dimanche (lundi matin à Paris), un spectacle rare au président français, avec une cérémonie traditionnelle de 600 danseurs et musiciens issus des six îles marquisiennes, vêtus de tenues végétales à base de auti, des feuilles effilées.

Marquisiens, polynésiens et français

Seul homme en costume au milieu du stade d’Atuona, principal bourg d’Hiva Oa, Emmanuel Macron a été accueilli par des cavaliers en tenue de combat et par un vibrant «Mave mai», un chant déclamé par une soliste.

«Notre part d’identité française est voulue et assumée: nous sommes marquisiens, polynésiens, français, et nous en sommes fiers, Monsieur le président», a déclaré la maire de Hiva Oa, Joëlle Frébault. Elle a ensuite baptisé le chef de l’État d’un nom marquisien: «Te Hakaiki Taha’oa», «le grand chef qui marche et qui va loin».