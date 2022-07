France : Emmanuel Macron commémore le 80e anniversaire de la rafle du Vel d’Hiv

13’000 Juifs arrêtés

Accompagné de plusieurs personnalités, dont l’historien Serge Klarsfeld, la rescapée des camps Ginette Kolinka, ou encore le PDG de l’opérateur ferroviaire français SNCF Jean-Pierre Farandou, Emmanuel Macron est attendu à 15h00 dans la petite gare de Pithiviers, à une centaine de kilomètres au sud de Paris, qui n’accueille plus de voyageurs depuis la fin des années 1960 et qui vient d’être transformée en musée par le Mémorial de la Shoah.

C’est par cette gare qu’ont transité une partie des 13’000 Juifs --dont 4115 enfants-- arrêtés à Paris et en banlieue le 16 juillet 1942 et les jours suivants par 9000 fonctionnaires français, à la demande des Allemands. 8160 d’entre eux, y compris les vieillards et les malades, ont été conduits au stade du Vélodrome d’Hiver, dans le XVe arrondissement de Paris. Avant d’être évacués vers les camps de Drancy (banlieue parisienne), de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande (ouest).