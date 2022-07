France : Emmanuel Macron commémore le 80e anniversaire de la Rafle du Vel d’Hiv

«Nous n’en avons pas fini avec l’antisémitisme. Et nous devons en faire le constat lucide. Cet antisémitisme est encore plus brûlant, rampant, qu’il ne l’était en 1995, dans notre pays, en Europe, et dans tant d’endroits du monde», a souligné Emmanuel Macron. Dans cette gare où ont transité une partie des 13’000 juifs arrêtés à Paris et en banlieue le 16 juillet 1942, Emmanuel Macron a repris les mots de Jacques Chirac qui en 1995 avait reconnu la responsabilité de la France dans la Rafle du Vel d’Hiv: «Ces heures noires souillent à jamais notre histoire. La France ce jour-là accomplissait l’irréparable».