«Choose France» : Emmanuel Macron drague les investisseurs étrangers

Avec la 4e édition de «Choose France», Macron va tenter ce lundi d’attirer les entreprises internationales dans l’Hexagone.

«La France organise et accueille le premier sommet d’affaires international d’envergure depuis 18 mois: il y a de quoi être fiers, c’est le signe de la confiance des participants dans l’avenir de notre pays», s’est félicité auprès de l’AFP Franck Riester, ministre du Commerce extérieur et de l’attractivité.

«Une relation gagnant-gagnant»

«Nous voyons cela comme une relation gagnant-gagnant entre Renault, Envision et le gouvernement français. Cela n’aurait pas été possible il y a deux ans. C’est désormais le bon moment grâce au plan de relance français », a déclaré dimanche dans un entretien à l’AFP Lei Zhang, le PDG d’Envision.

Macron fier de sa politique économique

En 2019 sur fond de mouvement des «gilets jaunes», puis en janvier 2020 en plein mouvement social contre la réforme des retraites, «Choose France» avait permis au président de montrer que l’attractivité du pays pour les investisseurs étrangers n’était pas pour autant entamée et de faire valoir les fruits de sa politique économique en terme de créations de sites industriels et d’emplois auprès des Français.

Entre 110 et 120 dirigeants étrangers

Cette année, l’événement a dû être repoussé à la fin juin pour cause de crise sanitaire et réunira essentiellement des patrons européens et des américains, les asiatiques restant encore largement absents. A Versailles, entre 110 et 120 dirigeants étrangers de multinationales seront accueillis sous les ors du château pour un déjeuner par le ministre de l’Economie Bruno Le Maire.