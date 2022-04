Présidentielle française : Emmanuel Macron espère accélérer sa campagne avec son premier meeting

En France, le président-candidat réunit, ce samedi, ses fans pour son premier meeting de campagne, à huit jours du premier tour d’une élection pour laquelle il reste favori, talonné par Marine Le Pen.

Ce samedi, près de 35’000 personnes sont attendues pour le premier grand meeting de campagne d’Emmanuel Macron, à partir de 15h, à l’Arena de Nanterre, à l’ouest de Paris, une salle qui abrite habituellement concerts et événements sportifs. Après une première partie «surprise» promise «interactive et collaborative», le président sortant sera le seul orateur pour «un discours politique, social, d’unité», selon son entourage, alors que le président-candidat, qui a démarré très tardivement sa campagne, a exhorté, lors d’un déplacement, cette semaine, à «tenir bon» à quelques jours du premier tour, le 10 avril.

«Une vraie progression» pour le Pen dans les sondages

Les sondages sur les intentions de vote au second tour, le 24 avril, donnent toujours Emmanuel Macron vainqueur face à Marine Le Pen, comme lors du second tour de 2017, mais avec un score beaucoup plus étriqué, qui se situe dans la marge d’erreur. «À la même époque, en 2017, elle était à 40, 41% face à Emmanuel Macron dans les sondages au second tour. Aujourd’hui, elle est entre 46 et 47%, donc il y a une vraie progression», relevait, vendredi soir, sur la télévision France 5, le politologue Jérôme Fourquet.