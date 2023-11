Emmanuel Macron est en Suisse pour rencontrer le Conseil fédéral

Mais si Emmanuel Macron se rend en Suisse cette semaine, c’est entre autres parce que les relations entre les deux pays se sont améliorées au cours des derniers mois. En témoigne la multiplication des rencontres entre des représentants des deux États dernièrement, notamment autour de questions liées à l’économie et à l’immigration. Et la visite d’État du président français devrait contribuer à réchauffer davantage les rapports qu’entretiennent la Suisse et la France. Emmanuel Macron compte notamment porter «un message d’accélération», dans le cadre de la réouverture des négociations entre la Suisse et l’UE au sujet d’un accord-cadre. L’Élysée estime également que la rencontre sera «l’occasion d’échanger» sur «le renforcement de la coopération» face aux crises géopolitiques actuelles, mais aussi des relations bilatérales, marquées par des liens économiques et commerciaux très intenses.