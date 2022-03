Présidentielle française : Emmanuel Macron: «Je suis candidat»

Le président français a officialisé jeudi soir sa candidature à sa propre succession dans une lettre aux Français publiée sur les sites de plusieurs médias.

«Je suis candidat»: Emmanuel Macron a officialisé jeudi soir sa candidature pour un second mandat présidentiel, à trente-huit jours de l’élection présidentielle et à la veille de la date limite du dépôt officiel des candidatures.

Après avoir défendu son bilan, notamment face à l’épidémie de Covid-19, il indique vouloir donner «la priorité à l’école et [aux] enseignants, qui seront plus libres, plus respectés et mieux rémunérés», et également «préserver et même améliorer le modèle social» français.