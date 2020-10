Les tensions entre la France et une bonne partie du monde musulman ne cessent de croître. Lors de l’hommage national rendu mercredi dernier à l’enseignant décapité pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet, Emmanuel Macron a défendu la liberté d’expression et le droit à la caricature. Des propos qui ont plongé une partie de la communauté musulmane dans une colère noire, manifestations et appels au boycott à la clé.