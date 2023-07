Macron se soucie de l’avenir du FC Sochaux

Emmanuel Macron a été informé de la situation financière catastrophique dans laquelle se trouve actuellement Sochaux.Pas certain que cela change quelque chose d’ici au 28 juillet.

Les Sochaliens ont donc jusqu’au 28 juillet pour saisir le Comité national olympique et sportif français, qui pourrait demander sa réintégration en Ligue 2. Le potentiel repreneur devra investir 12 millions d’euros pour rééquilibrer le budget de la prochaine saison. Sans quoi, ce serait la dégringolade jusqu’en National 3 et la perte du statut professionnel du club.

Romain Peugeot à la rescousse

Il aurait déjà reçu des promesses d’investissement pour six à sept millions d’euros, mais il cherche d’autres personnes susceptibles de l’aider à rassembler la somme restante.

Une situation suivie jusqu’au plus haut de l’État

Selon les informations de RMC Sport, l’Élysée a réussi à contacter les propriétaires chinois du FC Sochaux. Les deux protagonistes ont pu se parler par téléphone jeudi. Le cabinet présidentiel a déclaré se préoccuper de l’avenir du club, et espère qu’une solution pourra être trouvée afin d’éviter la faillite.

Mercredi soir déjà, le député Renaissance de la 3e circonscription du Doubs, Nicolas Pacquot, avait évoqué la question de l’avenir du FC Sochaux avec le président de la République française. Lors de cette discussion, Emmanuel Macron, en amoureux du ballon rond, s’est montré très sensible à la situation.

Pour l’heure, ce soutient du chef de l’État est plus symbolique qu’autre chose. Peut-être qu’il sensibilisera quelqu’un à la cause. Et ce serait bien que ce quelqu’un aie quelques sous de côté.