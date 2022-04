France : Emmanuel Macron planche sur son casting et la bataille des législatives

Après la réélection d’Emmanuel Macron, un expert pense qu’il «ne va pas nommer un chef de guerre pour les législatives» de juin comme Premier ministre, plutôt quelqu’un «pour les trois ans à venir».

Une personnalité rassembleuse

«Le président ne va pas nommer un chef de guerre pour les législatives, mais celui qui sera capable de faire avancer le pays pour les trois années à venir, les législatives ne modifieront ses choix qu’à la marge», affirme un pilier de la majorité. Pour le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, «il faut une personnalité qui rassemble» et qui puisse «répondre aux grands défis mis au premier rang par le président». Avec «une adéquation entre les objectifs – écologiques – et la personnalité qui l’incarne», a-t-il dit sur la radio France Inter.

Le secrétaire d’État aux Affaires européennes, Clément Beaune, partage cette analyse: en choisissant son Premier ministre, «le président aura à cœur de montrer un premier élément de rassemblement». Emmanuel Macron aime surprendre: voudra-t-il réitérer les «coups» du premier quinquennat, parfois clivants, ou optera-t-il pour des choix plus consensuels et des politiques aguerris?

Les noms de personnalités aux profils différents circulent, de l’actuelle ministre du Travail, Élisabeth Borne, à ceux de l’Économie, Bruno Le Maire, ou de l’Intérieur, Gérald Darmanin. L’hypothèse Christine Lagarde, de la Banque centrale européenne, semble écartée. Dans le gouvernement, certains devraient rester et des nouveaux ralliés, de gauche comme de droite, pourraient faire leur entrée.

Au sprint

Le délai inédit entre la présidentielle et le premier tour des législatives, le 12 juin, a des allures de course de fond, mais les principaux opposants, Marine Le Pen et le leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, arrivé en troisième position au premier tour de la présidentielle, l’ont commencée au sprint.