France : Emmanuel Macron, plus fort que Chuck Norris

Depuis qu’un membre de l’entourage du président français a déclaré que celui-ci était «devenu épidémiologiste», les internautes s’en donnent à cœur joie.

«Un principe nous guide pour définir nos actions (…) et il doit continuer de le faire: c’est la confiance dans la science. C’est d’écouter celles et ceux qui savent.» Le 12 mars 2020, lors de sa première allocution télévisuelle consacrée au Covid-19, Emmanuel Macron martelait qu’il se fiait totalement aux avis des experts scientifiques pour prendre ses décisions. C’est d’ailleurs sur cette base que le président français avait décidé de fermer les écoles et de décréter un confinement national.