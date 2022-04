Présidentielle française: Emmanuel Macron promet d’être «le président de tous»

France : Emmanuel Macron promet d’être «le président de tous»

Réélu dimanche président de la République française, Emmanuel Macron a promis que les cinq prochaines années ne seraient pas «la continuité» de son premier quinquennat.

«Ce vote m’oblige»

«Je veux remercier l’ensemble des Françaises et des Français qui, au premier puis au deuxième tour, m’ont accordé leur confiance afin de faire advenir notre projet pour une France plus indépendante, une Europe plus forte. Et par des investissements et des changements profonds, continuer d’assurer des progrès concrets pour chacun, en libérant la créativité, l’innovation dans notre pays, et pour faire de la France une grande nation écologique», a déclaré Emmanuel Macron.