Audiovisuel : Emmanuel Macron refuse que France 4 rende l’antenne

La chaîne de télévision devait cesser d’émettre en août. Mais elle continuera à émettre sur la TNT, a annoncé mardi le président français.

Grâce présidentielle pour France 4: Emmanuel Macron a annoncé mardi que la chaîne publique, promise à la fermeture cet été, allait continuer d’émettre sur la TNT, en reconnaissance du rôle qu’elle a joué pour l’éducation et la culture durant la pandémie.

«Chaîne de l’animation et de l’éducation, France 4 a pris une place à part dans les foyers, notamment depuis la pandémie. Je souhaite qu’elle poursuive sa mission autour de deux axes: jeunesse en journée, culture en soirée, pour prolonger le succès de l’expérience Culturebox», a fait valoir le chef de l’État dans un message sur Twitter.

«Je remercie le président de la République Emmanuel Macron. C’est une marque de confiance pour le service public et ses salariés qui œuvrent tous les jours au service de nos téléspectateurs. Nous sommes très honorés de poursuivre cette mission pour les jeunes et la culture», a salué aussitôt Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions.

«J’en suis très heureuse», car «je suis une militante du maintien de cette chaîne», a renchéri la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, sur RTL. «J’étais une avocate» (du maintien de France 4) et «Emmanuel Macron a été facile à convaincre.»

Le gouvernement prévoyait initialement d’arrêter France 4 à l’été 2020, une décision annoncée en 2018 par la ministre de la Culture de l’époque, Françoise Nyssen, au nom d’une accélération des investissements dans le numérique et dans un souci d’économies pour France Télévisions. Elle devait ainsi connaître le même sort que France Ô, la chaîne ultramarine qui a cessé d’émettre fin août 2020, également sur décision du gouvernement.

Mais le gouvernement avait octroyé un sursis d’un an à la chaîne, plébiscitée pour ses programmes éducatifs pendant la fermeture des écoles lors du premier confinement du printemps 2020, même si sa part d’audience est retombée depuis autour de 1%.

Plébiscitée par les jeunes

Plus d’un million de téléspectateurs en moyenne ont suivi en mars 2020 les cours pour les élèves du primaire proposés par des enseignants dans l’émission «La maison Lumni», soit 16% de part d’audience, et plus de 500’000 pour la version collège (6% de part d’audience), selon des données de Médiamétrie.