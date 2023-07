Emmanuel Macron rendra visite à Alain Berset en septembre

Emmanuel Macron et Alain Berset le 22 juin à Paris lors du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial.

Emmanuel Macron viendra à Berne les 15 et 16 novembre prochains, rapporte la NZZ am Sonntag du jour. Marc Ferracci, député des Français de la Suisse et du Liechtenstein avait annoncé la visite du président français jeudi soir lors d’une réception à l’ambassade de France à Berne à l’occasion de la Fête nationale française. La dernière visite d'Etat d'un président français remonte à huit ans. Le prédécesseur de Macron, François Hollande, s'était rendu en Suisse du 15 au 16 avril 2015.