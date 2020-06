Crise et coronavirus

Emmanuel Macron s’adresse dimanche soir aux Français

Alors que la France s’apprête à vivre une nouvelle étape du déconfinement, le président doit faire à 20h le bilan de la crise et présenter son plan de relance.

Emmanuel Macron s’adresse dimanche soir aux Français pour faire le bilan de la crise du coronavirus à l’approche d’une nouvelle étape du déconfinement, et présenter ses projets pour le redémarrage d’un pays durement frappé économiquement, et en plein questionnement sur les questions de racisme et de violences policières.