Réforme des retraites: Macron se donne 100 jours pour relancer son quinquennat

Il a affirmé que la porte de l’Élysée était ouverte aux syndicats, alors qu’ils ont déjà décliné une invitation pour ce mardi. «Nous lui parlerons au moment venu. Il y a un délai de décence, et on l’assume», a affirmé Laurent Berger, le secrétaire de la CFDT sur BFMTV.

Jean-Luc Mélenchon fustige une allocution «complètement hors de la réalité» alors que Marine Le Pen dénonce une «pratique déconnectée, solitaire et obtuse du pouvoir». Des critiques viennent même de ceux qui ont soutenu cette réforme, à l’image d’Eric Ciotti qui déplore un «catalogue de vœux pieux», sans «remise en cause». À gauche, plusieurs personnalités appellent à descendre dans les rues le 1er mai.

«Cent jours pour se mettre au service des Français»

Emmanuel Macron s’est prononcé non seulement sur la réforme des retraites, mais aussi sur d’autres chantiers sociaux comme la délinquance ou la saturation de l’hôpital public. Le président se donne «cent jours», jusqu’au 14 juillet, pour agir au service de la France et lancer un plan d’«apaisement» et «d’action», après la «colère» suscitée par la réforme des retraites, chargeant sa Première ministre de présenter «dès la semaine prochaine» une feuille de route.