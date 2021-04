Paris : Emmanuel Macron sur le toit de Notre-Dame en travaux

Pour la première fois depuis l’incendie qui a ravagé la cathédrale il y a deux ans, le chef de l’Etat français s’est rendu sur place pour prendre le pouls du chantier en cours.

Mais «on regarde aussi les trois ans qui viennent car il va falloir tenir nos objectifs et donc il y a une très grande mobilisation de planification très exigeante et rigoureuse», a ajouté le chef de l’Etat, revenu publiquement sur les lieux pour la première fois depuis la destruction de la toiture et de la flèche par les flammes le 15 avril 2019.