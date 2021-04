France : Emmanuel Macron va reformer la «Fabrique des élites françaises»

Emmanuel Macron veut promouvoir la diversité au sein de la haute fonction publique. Ainsi l’École Nationale d’Administration devrait être supprimée par laisser place à une école au fonctionnement plus ouvert à la diversité.

Promouvoir «l’égalité des chances»

Au cours de la Convention managériale de l’État, le Premier ministre Jean Castex et la ministre de Transformation et de la Fonction publique Amélie de Montchalin présenteront les grands axes de l’ordonnance sur la réforme qui doit être adoptée avant le 7 juin. Son objectif est «d’offrir aux Français un service public plus proche, plus efficace, plus transparent et plus bienveillant», a expliqué l’Elysée.