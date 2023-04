Fin de vie: Emmanuel Macron veut un «modèle français»

Souhaitant mettre en place un «modèle français de la fin de vie», il a renvoyé au gouvernement et aux parlementaires la tâche d’en définir le contenu, mais en posant des limites. Parmi elles, la nécessité de «garantir l’expression de la volonté libre et éclairée», de la «réitération du choix», «l’incurabilité de souffrances psychiques et physiques, voire l’engagement du pronostic vital».