Carnet noir: Emmanuelle, la chanteuse de «Premiers baisers», s’éteint à 59 ans

Gamma-Rapho via Getty Images

La chanteuse française Emmanuelle, interprète du générique de la série à succès «Premiers baisers» dans les années 80/90, est décédée à l’âge de 59 ans, a annoncé le producteur Jean-Luc Azoulay mercredi. Les causes de son décès n’ont pas été dévoilées.

Emmanuelle (Emmanuelle Mottaz de son vrai nom) faisait partie à l’époque de la galaxie AB Productions, société de Jean-Luc Azoulay. Cette entreprise dominait alors le secteur des émissions pour enfants et ados, avec «Le Club Dorothée» ou des séries comme «Premiers baisers» et «Hélène et les garçons», toutes diffusées sur TF1.