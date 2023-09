Emmanuelle Seigner blacklistée par le cinéma français à cause de Polanski

Un tacle au cinéma français

Hormis dans les films de son mari, Emmanuelle Seigner n’est plus apparue dans aucune production cinématographique française depuis «Le Divan de Staline» en 2016, réalisé par Fanny Ardant. Samedi, sur France 5, elle est revenue sur les raisons de cette exclusion, qu’elle attribue à sa prise de position pour son mari. D’après l’actrice, si elle n’a plus de proposition en France, c’est parce qu’elle a «fait un mariage qui dérange certaines personnes». Et d’ajouter: «Et en plus j’ai défendu mon mari dans un livre.» Emmanuelle Seigner, qui dit recevoir des offres à l’étranger, en a profité pour tacler le cinéma français: «Mais ça me va très bien. Vu les films qu’ils font, ce n’est pas très grave» a-t-elle déclaré.