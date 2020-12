Duron (No 88) n’y est pas allé avec le dos de la cuillère.

Escorté par la police, le joueur a quant à lui été placé en détention. Il a passé la nuit en prison et est accusé d’agression. Sa caution s’élève à 10’000 dollars.

Fred Garcia (59 ans), arbitre depuis vingt-sept ans dans le championnat du lycée, a été emmené à l’hôpital. Il souffre de maux de tête et de douleurs à l’épaule.

L’équipe d’Edinburg, qui avait gagné 35-21 contre Pharr-San Juan-Alamo, a été disqualifiée et exclue de la compétition par les autorités compétentes.

«Nous présentons nos excuses à Mr Garcia et sa famille, ainsi qu’aux athlètes, au staff et à notre communauté. Nous allons prendre des mesures appropriées après avoir examiné les faits. Nous prenons ce sujet très au sérieux, mais nous ne commenterons pas plus tant que l’enquête est en cours», a officiellement déclaré un porte-parole du lycée d’Edinburg.