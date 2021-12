Football - Emmené par un génial Imeri, Servette terrasse YB

Bien sûr, si Martins n’avait pas été expulsé à la 45e minute, laissant YB à dix face à Servette pour la seconde période, tout aurait peut-être été différent. Dans ses petits souliers, Servette était rentré au vestiaire mené 1-0 et savait qu’il allait devoir réagir pour profiter de la supériorité numérique. C’est ce qu’il a fait. Grâce à Imeri. Grâce à un Cognat retrouvé, grâce à un coeur gros comme ça. Et les Grenat ont tout inversé: la tendance, la hiérarchie, tout. Jusqu’à s’offrir une victoire, la troisième de suite. Fou.

Servette à 11 contre 10

Imeri insolent de talent



Mais avec un joueur de plus, il est plus simple d’avoir le ballon. Servette a gentiment dominé, puis s’est installé dans le camp d’YB. Il y a eu ce tir d’Imeri d’abord, touché de la main par Sierro sans que ni l’arbitre ni la VAR ne s’en inquiètent. Mais il y a eu aussi ces déboulés d’Elia ou de Ngamaleu en contre. Le vent avait pourtant tourné. Après sa vilaine première période, Servette avait repris des couleurs, être un de plus, ça aide.

Passé peu après la pause dans une sorte de 4-4-2 qui valait mieux que ce 4-5-1 d’avant, les Servettiens avaient la possibilité de jouer plus haut.