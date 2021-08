Afghanistan : Ce cri du désespoir: «Emmenez-nous avec vous»

Depuis la prise de pouvoir des talibans le 15 août, des dizaines de milliers de personnes ont assiégé, dans une anarchie totale, l’aéroport de la capitale. Témoignages.

«Aussitôt qu’ils ont vu notre convoi, ils se sont levés et ont couru vers nous», a-t-il décrit. «Ils nous montraient leurs passeports et d’autres documents (…) Un homme est venu à ma fenêtre avec sa femme et son enfant, et a agité son passeport en me disant: «J’ai un visa britannique, mais je ne peux pas monter. S’il vous plaît, laissez-nous monter dans le bus»».