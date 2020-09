Alimentation : Emmi se renforce dans les desserts aux Etats-Unis

Le fabricant lucernois de produits laitiers, en rachetant le new-yorkais Indulge Desserts, accède à de nouveaux débouchés de vente pour ses desserts italiens haut de gamme.

Le fabricant de produits laitiers Emmi rachète le new-yorkais Indulge Desserts, spécialisé dans les desserts «haut de gamme», et réalisant un chiffre d’affaires annuel entre 80 et 90 millions de dollars (72 et 81,8 millions de francs).