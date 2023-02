Irak: Emoi après la mort d’une jeune youtubeuse tuée par son père

Irak : Émoi après la mort d’une jeune youtubeuse tuée par son père

En Irak, le meurtre d’une youtubeuse de 22 ans, tuée par son père en raison d’un «différend familial», suscitait l’émoi, vendredi, dans ce pays largement patriarcal, où les féminicides commis au nom de l'«honneur» ne sont pas rares. Tiba al-Ali a été tuée par son père dans la nuit du 31 janvier au 1er février, dans la province de Diwaniya, a tweeté Saad Maan, porte-parole du Ministère de l’intérieur. Selon lui, la police avait auparavant tenté une médiation entre la jeune femme et ses proches, pour «résoudre de manière définitive le différend familial» les opposant.

Dans des enregistrements de leurs conversations partagés sur les réseaux sociaux, on peut entendre combien son père est ulcéré que Tiba al-Ali vive seule en Turquie. Cette dernière accuse alors son frère de l’avoir harcelée sexuellement.

Appel à la manifestation

Sur son compte YouTube, la jeune femme partageait des vidéos de son quotidien, dans lesquelles apparaissait très souvent son fiancé. Le drame a provoqué un tollé et des militants ont appelé à manifester, dimanche, devant un tribunal de Bagdad.

Mesures «pas à la hauteur de l’ampleur des violences»

Dans une société irakienne largement patriarcale, avocates et militantes luttent pour défendre les droits des femmes, souvent piétinés. Elles dénoncent l’inaction des autorités face aux violences domestiques, aux mariages précoces et aux crimes dits d'«honneur». «Dans nos sociétés, les femmes sont les otages de coutumes arriérées, en raison de l’absence de lois dissuasives et de mesures gouvernementales qui ne sont pas à la hauteur de l’ampleur des violences domestiques», a déploré, sur Twitter, l’ancienne députée kurde Ala Talabani.