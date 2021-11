Hockey sur glace – Emond renvoyé, Cadieux à la barre de Genève/Servette

Pat Emond a été démis de ses fonctions. Eric Lafargue

Le Genève/Servette HC a démis Pat Emond de ses fonctions ce matin et a nommé Jan Cadieux comme le nouvel entraîneur-chef de l’équipe avec effet immédiat et jusqu’à la fin de la saison. Louis Matte, Sébastien Beaulieu, Mathieu Fernandes et Kevin Oulevey demeurent à leur poste actuel au sein du coaching staff.

Dans son communiqué, le club genevois stipule que «cette décision a été longuement réfléchie et prise après consultation des différentes parties du directoire grenat ainsi que des joueurs. Jan Cadieux a été promu entraîneur-chef de l’équipe ce matin (mercredi) et conduira son premier entraînement aujourd’hui.»

Jan Cadieux (41 ans) est entraîneur-assistant au sein du GSHC depuis trois saisons. Il était auparavant l’entraîneur en chef des Ticino Rockets en Swiss League (de 2017 à 2019), après avoir été entraîneur-assistant de l’équipe de Suisse (2017-2018). Jan Cadieux a une histoire particulière avec Genève/Servette puisqu’il a porté le maillot grenat durant huit saisons (de 2003-2011). En tant que joueur, il a connu les deux finales de 2008 et 2010, avant d’en vivre une nouvelle l’année dernière, mais derrière la bande cette fois-ci.

Directeur sportif du club genevois, Marc Gautschi a précisé que c’était une décision «très difficile à prendre» mais qu’elle était «nécessaire». «Par respect pour nos partenaires, pour nos fans et pour le Genève/Servette, la situation n’était plus acceptable. Nous avons laissé du temps, nous avons apporté des solutions avec les engagements de Jooris et de Vatanen. Malheureusement, les résultats n’ont pas suivi. Nous souhaitons un changement parce que nous sommes persuadés que l’équipe est vraiment forte et que nous ne sommes pas à notre place actuellement. Nous croyons en les capacités de Jan Cadieux pour guider cette équipe. Il est ce dont le club a besoin pour redresser la barre, personne ne connaît mieux l’équipe que lui.»

Cadieux: «Je crois en cette équipe»

Quant à Jan Cadieux, il a expliqué: «Ce n’est pas comme cela que j’avais imaginé finir la saison, surtout après tout ce que l’on a vécu avec Pat Emond la saison dernière. Une fois que la décision a été prise par le Conseil d’administration et Marc Gautschi, et que l’on m’a approché pour devenir l'entraîneur-chef, j’ai été très reconnaissant. Je travaille très dur tous les jours pour que l’équipe ait du succès. Que ce soit comme entraîneur-chef ou assistant, ma philosophie et ma passion ne changeront pas et je veux les transmettre aux joueurs. Car cette équipe a un réel potentiel et je crois en elle.»