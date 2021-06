Italie : Emotion après la libération de l’assassin du juge Falcone

Après seulement 25 ans en prison, Giovanni Brusca, ancien ponte de la mafia sicilienne, a été libéré lundi. Le pays est sous le choc.

«Libération de Brusca, le boss le plus cruel», a titré le journal La Republicca. «Humainement c’est une nouvelle qui me fait de la peine, mais c’est la loi, une loi voulue par mon frère et qui doit être respectée», a réagi la soeur du juge Falcone, Maria, citée par le quotidien.