Pandémie : Émotion après le décès d’une femme enceinte positive au Covid

Une vague de soutien s’organise au Luxembourg, suite au décès soudain d’une femme enceinte de 35 ans, testée positive au Covid.

Brésilienne, Suellen était enceinte et vivait à Esch depuis 2017.

Un deuil si profond, une douleur insondable que même une immense vague de solidarité peine à apaiser. Brésilienne, Suellen Adan Silva Brotas n’avait que 35 ans, pas d’antécédents connus et était enceinte de cinq mois. Elle attendait son troisième enfant, une petite fille.

Installée au Luxembourg depuis 2017, femme au foyer, elle est décédée avec son bébé, dans la nuit du 28 au 29 mars, dans son lit aux côtés de son mari Claudinei Brotas, dans leur appartement eschois. Deux jours plus tôt, elle avait été testée positive au Covid. Lundi encore, sa famille ne pouvait s’expliquer ce décès si soudain.

Covid, autre cause? Une autopsie, dont ses proches attendent le résultat, doit apporter des réponses. Elle est partie «dans son sommeil, confie sa belle-sœur, Rosy. Ses seuls symptômes étaient des maux de tête et de la toux. Elle respirait normalement, donc l’hôpital a dit qu’il n’était pas nécessaire de l’amener.» Une tragédie pour ce couple qui s’était rencontré il y a 21 ans à Salvador de Bahia, leurs enfants Safira, 15 ans, et Saul 5 ans, ainsi que leurs proches.