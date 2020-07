Etats-Unis

Emotion au Texas après l'homicide confirmé d'une soldate

Le corps d’une militaire disparue depuis plus de deux mois a été découvert. L’un des suspects, un collègue qui l’aurait harcelée sexuellement, s’est suicidé.

D'origine hispanique, Vanessa Guillen n'avait plus été vue depuis le 22 avril. Les responsables de la base militaire de Fort Hood, où elle travaillait et avait été vue pour la dernière fois, ont confirmé lundi que les restes humains retrouvés le 30 juin dans la région, dans le centre du Texas, appartenaient à la jeune engagée.

Sa famille a déclaré à plusieurs reprises que la soldate âgée de 20 ans avait subi un harcèlement sexuel au sein de la caserne, ce qui a suscité un vaste mouvement de sympathie populaire pour la victime et la réaction de personnalités.

«Elle l'avait signalé à sa famille, ses amis et ses collègues», a ajouté maître Khawam, mais la victime ne voulait pas faire de signalement formel par peur des représailles, assure sa famille.

«Dignité et respect»

Lundi, la direction de la base de Fort Hood a assuré mettre un point d'honneur à ce que l'enquête pour harcèlement sexuel en cours soit menée à terme. «Chaque personne qui fait serment de servir pour sa famille et son pays en uniforme mérite d'être en sécurité et traitée avec dignité et respect», a martelé le commandant en chef de Fort Hood, le général Scott Efflandt lors d'une conférence de presse.