Basketball Émotion en NBA après la nouvelle bavure policière

De nombreuses stars du basket, qui finissent la saison NBA dans la bulle de Disney World, ont exprimé leur indignation après l’apparente nouvelle bavure policière dont a été victime un homme noir dans le Wisconsin dimanche.

«Et vous vous demandez pourquoi nous disons ce que nous disons sur la police !! Quelqu’un s’il vous plaît, dites-moi ce que c’est put... ??? !!! Exactement un autre homme noir ciblé. Cette merde est si mauvaise et si affligeante !! Je me sens tellement désolé pour lui, pour sa famille et NOTRE PEUPLE !! Nous voulons la justice», a tweeté la superstar des Lakers LeBron James.