Marine Lorphelin avoue être toujours affectée par sa rupture

La Française de 30 ans a remercié ses fans pour leur soutien.

Le 18 juillet 2023, Marine Lorphelin annonçait sa rupture après neuf ans de vie commune et une demande en mariage. Une annonce qui avait surpris et inquiété ses nombreux abonnés. Et c’est pour les remercier de leur soutien sans faille que l’ancienne Miss France de 30 ans a accepté de livrer quelques confidences sur son état. Ce samedi 5 août 2023, elle leur a proposé une session de questions-réponses en story Instagram. Et sans surprise, ses fans ont été nombreux à lui demander comment elle allait. «Vous êtes nombreux à me poser cette question (et merci pour votre soutien ces dernières semaines, vraiment). Je dirais simplement que ça va, ça pourrait aller mieux évidemment mais ça va», a répondu Marine en toute sincérité.

«La douleur d’une séparation ne disparaît pas en un claquement de doigts… Émotionnellement, je suis très fragile… Mais je me concentre sur le positif! Je ne suis pas du genre à me laisser aller trop longtemps, donc j’avance! J’ai plein de projets et je suis bien entourée. Le temps fers son travail», a poursuivi celle qui a été victime de remarques sexistes pendant ses études de médecine.

Et comme pour leur prouver qu’elle était vraiment tournée vers le futur, la Française a aussi donné à ses fans un aperçu de ce qui l’attend dès la rentrée. «Je me concentre sur mes projets de la rentrée, ma thèse et surtout m’installer quelque part. Commençons par le début», a-t-elle écrit dans une autre story. À noter que ses abonnés semblent plus pressés qu’elle de découvrir ce que lui réserve l’avenir. «S’il vous plaît, ne m’envoyez pas toutes vos annonces de postes de médecin. Ma boîte DM explose… promis je vous dirais quand je chercherai un poste», a-t-elle conclu.

