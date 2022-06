Football : Empêtré dans une affaire de violences conjugales, Ryan Giggs démissionne

L’ancien joueur de Manchester United n’est plus le sélectionneur du Pays de Galles. «Je ne veux pas que les préparatifs pour la Coupe du monde soient affectés par cette affaire», dit-il.

Accusé de violences conjugales, le sélectionneur de l’équipe du pays de Galles, Ryan Giggs, a annoncé lundi soir qu’il démissionnait de ses fonctions. «Après mûre réflexion, je me retire de mon poste avec effet immédiat», a déclaré Giggs, 48 ans, dans un communiqué.

«Cela a été un honneur et un privilège de diriger mon pays, mais il est mieux que la fédération galloise, l’équipe d’entraîneurs et les joueurs se préparent pour la Coupe du monde avec certitude, clarification et sans spéculation autour de la situation de leur entraîneur principal», a-t-il indiqué.