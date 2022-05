Suisse : Emploi: les 55-64 ans majoritaires chez les chômeurs

Les travailleurs en fin de carrière ont aujourd’hui le plus fort taux de chômage toutes catégories confondues. Selon l’Union syndicale suisse, il s’agit d’un fait inédit et inquiétant.





Si le nombre de chômeurs en Suisse a encore reculé, un phénomène inquiétant et inédit a été constaté. Sur les 104'391 chômeurs inscrits en Suisse, 32'887 ont entre 50 et 64 ans. Pour l’Union syndicale suisse (USS), ce fait qui touche les travailleurs en fin de carrière s’explique par plusieurs facteurs. «Sous l’effet conjugué de la baisse des rentes et de la moindre rémunération des capitaux de vieillesse dans le 2e pilier, toujours plus de personnes travaillent plus longtemps pour maintenir un tant soit peu leur niveau de vie à la retraite. L’âge réglementaire de la retraite augmente depuis des années et les retraites anticipées deviennent plus rares. Les prestations d’invalidité des caisses de pensions se sont détériorées et l’octroi des rentes AI est devenu plus restrictif», indique la faîtière syndicale.