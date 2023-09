Emploi: Les apprentissages ont le vent en poupe

De plus en plus de jeunes sont séduits par les apprentissages (image d’illustration).

«La situation sur le marché des places d’apprentissage se présente bien», se réjouit le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) dans un communiqué publié mardi. Pour cause, selon les tendances annoncées par les cantons, plus de 76’000 contrats d’apprentissage étaient déjà signés fin août, contre 74’000 l’année passée à la même période. Par ailleurs, les comptes 2023 ne sont pas encore définitifs, car il est toujours possible de signer des contrats d’apprentissage pour cette rentrée.