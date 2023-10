Licenciements en Suisse: les 10 raisons principales de 2023

Renchérissement global – Le coût de la vie prend l’ascenseur, tant pour les particuliers que pour les entreprises. En raison de l’inflation, les firmes paient désormais souvent plus cher l’énergie, l’électricité, les transports, les fournisseurs et les salaires, ce qui a été fatal à certaines entreprises.

Fusions et acquisitions – De nombreux postes sont à double, par exemple après la fusion d’UBS et de Credit Suisse, .

Moins de dons et d’aides – La Croix-Rouge a également justifié cette réduction par le fait qu’il n’y a plus autant de dons privés et de fonds d’aide gouvernementaux. Et les dons de l’État sont généralement affectés à un but précis et ne sont pas librement disponibles.