Suisse: Emploi: toujours plus de robots pour sélectionner les bons CV

Emploi: toujours plus de robots pour sélectionner les bons CV

Choisir le bon candidat à un poste de travail en se fiant à une intelligence artificielle, la pandémie de Covid a encore davantage popularisé cette pratique parfois contestée.

La pratique est déjà connue depuis quelques années mais elle prend de l’ampleur: confier à une intelligence artificielle (IA), soit un robot informatique, le soin de présélectionner les CV les plus intéressants à partir de mots-clés pour embaucher un ou une nouvelle employée. L’hebdomadaire «Schweiz am Wochenende» écrit ce samedi que toujours plus de grandes entreprises ont recours à cette technique.

La pandémie de Covid, le télétravail et les entretiens d’embauche en ligne auraient aussi favorisé la sélection automatisée de candidats. Des entreprises spécialisées américaines connaissent une forte croissance dans le domaine. Les logiciels cités en Suisse sont Textio, Hirevue, Harver ou Pymetrics. Elles vantent toutes des recherches d’emploi plus efficaces, mais aussi plus équitables, car le facteur humain et tous les préjugés qui vont avec seraient écartés par les machines.

Décision humaine au final

Une étude de l’association américaine «Society for Human Resource Management», a constaté que 88% des entreprises dans le monde utilisent désormais des processus automatisés pour les recrutements professionnels, un chiffre probablement un peu surestimé, estime «Schweiz am Wochenende». Selon le journal, qui interroge une spécialiste du domaine du recrutement, il n’y aurait pas encore en Suisse d’utilisation à grande échelle de telle application utilisant l’intelligence artificielle.

Sur le site web de Textio, plusieurs entreprises ayant leur siège en Suisse sont mentionnées comme clients, dont Novartis, Johnson & Johnson, Siemens et le Credit Suisse, qui utilise également Hirevue. La Poste et Roche ont aussi dit avoir recours à l’intelligence artificielle pour les recrutements mais ne citent pas de logiciel particulier. Toutes les entreprises interrogées précisent qu’au final, la décision d’engager ou non une personne est toujours confiée à un humain.

Astuces pour contourner l’IA Si les entreprises développant des logiciels d’analyse des CV promettent des choix davantage équitables, certains bugs peuvent survenir. Regula Mäder, propriétaire de Mäder & Partner, spécialisée dans le recrutement depuis 20 ans, cite des programmes qui ont commis des erreurs et éliminé des candidats potentiellement bons ou exclu carrément les femmes. «Les outils ne sont bons que dans la mesure où les données avec lesquelles ils sont entraînés le sont. Il y a encore beaucoup de problèmes liés à la nouveauté de la technologie, comme dans la conduite automatisée», explique-t-elle. La recruteuse dit donner des conseils à ses clients en recherche d’emploi pour tirer avantage de la procédure. Il est possible par exemple d’écrire des mots-clés avec une police d’écriture en blanc pour que la machine les sélectionne sans qu’ils apparaissent sur la postulation qui sera lue par une personne.

