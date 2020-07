Horlogerie

Emplois supprimés par centaines et encore beaucoup d’incertitudes

Alors que certaines entreprises ne voient pas le bout du tunnel, d’autres ont toujours du travail. Mais l’avenir de la branche reste conditionné à la reprise mondiale.

«Les situations sont très contrastées d'une entreprise à l'autre. Certaines ont toujours du travail, y compris de toutes petites sociétés, et d'autres n'ont pas vendu une seule pièce depuis deux mois», résume François Matile, secrétaire général de la Convention patronale horlogère.

Doit-on s'attendre à une nouvelle vague d'annonces de suppression d'emplois? «Ce qui va rester déterminant est la demande mondiale car l'horlogerie s'est beaucoup rationalisée depuis quinze ans. Lors de périodes d'incertitudes, l'achat de biens non essentiels est repoussé à des jours meilleurs et certains clients pourraient renoncer à l'achat d'une montre», commente François Matile.

Encore 30'000 personnes au chômage partiel

L'évolution de l'emploi dans l'horlogerie dépendra donc de la reprise. Et les premiers à être touchés lors de crises sont les sous-traitants, surtout s'ils ne travaillent que pour ce secteur. Ceux qui sont aussi actifs dans la galvanoplastie ou le décolletage ont d'autres débouchés même si, actuellement,le secteur automobile est aussi en difficulté.

Lors du semi-confinement, près de 400 entreprises sur les 550 qui sont conventionnées, ont bénéficié de la mesure de réduction de l'horaire de travail (RHT). Au total, 40'000 personnes ont été touchées. «Actuellement, il reste encore environ 30'000 personnes en RHT mais les situations peuvent être différentes. Certaines entreprises sont à l'arrêt complet et d'autres ne le sont qu'en partie. Au sein d'une même entité, il peut y avoir des différences, selon les secteurs ou les ateliers», ajoute François Matile. La branche compte 59'000 emplois, dont 51'000 sont conventionnés.

Autre raison: «Les entreprises horlogères sont également très interdépendantes et il est plus facile de fermer en même temps.» Selon la dernière enquête en date sur le sujet, les sous-traitants horlogers seraient 90% à fermer deux à quatre semaines en été. Les marques sont moins nombreuses à conserver cette pratique.

Cantines à l'arrêt

A la mi-mars, beaucoup d'entreprises horlogères ont choisi d'arrêter la production, en raison des nombreuses incertitudes et contraintes liées à la situation sanitaire. Actuellement, la très grande majorité a pu mettre en place des règles pour reprendre le travail.

Certaines ont imaginé deux blocs de travail pour éviter d'avoir tout le personnel en même temps et pour qu'il n'y ait personne au moment du repas de midi, la plupart des cantines étant encore fermées. Dans les ateliers, des plexiglas ont aussi été installés entre les employés mais ces derniers ne portent en général pas de masque car les distances sanitaires sont respectées.

Problèmes d’approvisionnement

Hormis les incertitudes sanitaires, le confinement mondial a posé des problèmes importants d'approvisionnement et de distribution aux entreprises horlogères. «Le Covid-19 a gelé le transport aérien et 90% des exportations horlogères se font via les avions de ligne», a ajouté François Matile.