Vaud

Employé CFF tabassé et passagers détroussés: deux frères risquent gros

Ils n’en étaient visiblement pas à leur première infraction, mais c’est une agression sur un cheminot, laissé inconscient à Payerne, qui leur vaut de passer devant les juges.

Pour être intervenu, lorsqu’un groupe d’individus s’amusait sur les voies de Payerne, bloquant les portes du train et retardant celui-ci, un mécanicien a été roué de coups. Laissé sur place, inconscient, le visage tuméfié et sa montre en moins, le malheureux a finalement passé la nuit à l’hôpital. «J’ai failli perdre un œil et me retrouver dans l’incapacité de reprendre mon travail. Aujourd’hui, je veux que ça se sache. Faut donner un signal à ceux qui font ça», a-t-il témoigné lors du procès, qui s’est tenu jeudi à Yverdon (VD), relaté par « 24 heures ». Les faits datent de juillet 2019.

Le quotidien souligne que les deux accusés, des frères roms originaires de Serbie, n’en étaient pas à leur premier coup, ou plutôt premiers coups. Depuis 2008, ils auraient écumé les trains et les gares, en additionnant les agressions gratuites, dont des contrôleurs, les passagers détroussés ou passés à tabac, et même un cheminot poussé sur les rails. De plus, c’est après un rodéo routier, avec des pointes à 160 km/h, le tout sous l’influence du cannabis, que l’un d’eux a pu être arrêté. Au vu de ce qui précède, le procureur a requis leur expulsion du territoire, ainsi que 15 et 22 mois de prison, sans sursis, et des amendes.