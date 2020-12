Trois personnes ont été arrêtées mercredi dans le cadre d’une opération c oordonné e e ntre autorités suisses et brésiliennes. Elles sont soupçonnées d’avoir voulu faire chanter un fonctionnaire brésilien travaillant à l’ONU. Le Ministère public genevois « confirme l'arrestation par la police cantonale genevoise de deux personnes à Genève, le 2 décembre 2020. Et ce, dans le cadre d'une tentative d'extorsion à l'encontre d'un fonctionnaire brésilien à l'ONU. En parallèle, une troisième arrestation a eu lieu au Brésil. Ce dossier est instruit par la Procureure Elodie Abrar. »