Valais: Employée d’un établissement public agressée

La police cantonale valaisanne a été appelée mercredi vers 14h, après une altercation qui avait éclaté à Uvrier (VS). Rapidement sur place, les agents ont interpellé deux hommes, âgés de 61 et 46 ans, domiciliés dans la région. Des premiers éléments recueillis sur place, il ressort que le duo se trouvait dans un établissement public et y aurait agressé une employée, âgée de 56 ans.