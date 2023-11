Employés filmés: l’inspection du travail réprimande la RTS

La plainte d’une collaboratrice

Flouter les postes de travail

D’ici au 31 octobre, elle était notamment sommée de lui fournir un plan des caméras; d’y substituer d’autres dispositifs si possibles (détecteurs de présence, etc.); de flouter les postes de travail; d’indiquer les zones filmées; et d’obtenir un avis du préposé cantonal à la protection des données pour le temps de stockage des images.

Pas de volonté de surveiller

Porte-parole de la RTS, Christophe Minder indique que ces mesures sont en cours de mise en œuvre, et que le seul but de la vidéosurveillance est de protéger les biens et les personnes, pas de surveiller le personnel. «Les caméras sont disposées autour de nos bâtiments et aux points d’accès, pas à l’intérieur des locaux», hormis à la réception. Jamal Al-Amine conteste. «Il y a plusieurs caméras ailleurs dans le bâtiment, je les ai vues.»