Région lausannoise: Employés logés illégalement dans le sous-sol d’un resto chinois insalubre

Pas de traçabilité des denrées, une cuisine sale, grasse et collante, du matériel en mauvais état et pas de nettoyage effectué. Tel est le constat dressé en avril 2021 par les autorités compétentes, lors d’un contrôle d’hygiène d’un restaurant chinois de la région lausannoise.

Cinq mois plus tard, les agents d’inspection sont de retour dans l’établissement, et le bilan s’alourdit. Non seulement, rien n’a changé, mais il est relevé que les denrées ne sont toujours pas correctement protégées en cuisine et que les conditions d’hygiène sont catastrophiques. À l’instar du meuble où sont conservés les sushis, jugé sale au moment du contrôle. Les WC sont interdits d’utilisation.