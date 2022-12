Genève : Empoignade, bête oubli et quatre véhicules abîmés

Après un premier accident entre une auto et un scooter, un bus a été endommagé par une voiture de police. Il n’y a pas eu de blessés.

Deux accidents à la suite n’ont heureusement laissé que de la tôle sur la route, dimanche après-midi à l’avenue d’Aïre. À 15 h 20 dans le quartier des Charmilles, un taxi et un scooter se sont rentrés dedans pour une raison que l’enquête devra déterminer. Dans la foulée, le pilote du deux-roues et le conducteur se sont empoignés, a expliqué la police cantonale. Une patrouille qui passait par là est alors intervenue, puis elle a appelé du renfort. Une seconde voiture des forces de l’ordre est ainsi arrivée sur place. Sauf que son chauffeur a oublié de mettre son véhicule au point mort, a avoué la police. L’auto s’est donc déplacée toute seule sur la route… et a heurté un bus qui circulait sur l’avenue. Ces incidents n’ont pas fait de blessés.