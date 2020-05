Actualisé il y a 9h

Indonésie

Emportée par un crocodile devant ses copines

Une jeune fille de 17 ans est morte noyée après avoir été attaquée par un reptile. L’animal, vieux et malade, n’avait plus ses dents de devant et n’a donc pas pu la dévorer.

de Joëlle Charrey

Il faisait près de 35 degrés le 10 mai dernier dans le Kalimantan du Sud. Un groupe d’adolescentes avait décidé de profiter de cette belle journée au bord de la rivière Sebamban. Devi, 17 ans, était en train de nager quand un crocodile de cinq mètres de long a surgi, refermant sa puissante mâchoire sur son bras. Sous le regard horrifié de ses amies, la malheureuse a été emportée sous l’eau.

Alertée par les cris des jeunes filles, une centaine de villageois a accouru, mais il était trop tard pour sauver Devi. La victime a été retrouvée cinq heures plus tard, à environ cent mètres du lieu de l’attaque. «Son état était très critique. Elle saignait du nez, de la bouche et à une main. Le personnel soignant n’a rien pu faire», indique le commissariat local, cité par le «Sun».