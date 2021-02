France : «Emprise» islamiste dans les écoles, prof menacé: la polémique enfle

Quatre mois après l’assassinat de Samuel Paty, un enseignant de Trappes, qui se dit être la cible d’attaques et de propos haineux après ses propos sur le communautarisme, suscite le débat dans l’Hexagone.

hemis.fr via AFP

Les sorties médiatiques répétées d'un professeur de la banlieue parisienne, qui dit être attaqué pour avoir pris la défense de l'enseignant Samuel Paty assassiné en octobre par un jihadiste, ont rallumé cette semaine la polémique sur le poids des islamistes et pris un tour très politique.

«Foyer de jihadistes»

Cheveux longs et verbe haut, Didier Lemaire enseigne depuis vingt ans la philosophie dans un lycée de Trappes, une ville d'une trentaine de milliers d'habitants qui s'enorgueillit du succès de ses enfants prodiges -l'acteur Omar Sy, l'humoriste Jamel Debbouze ou le footballeur Nicolas Anelka.

La notoriété de Didier Lemaire dépasse les grilles de son lycée en novembre, lorsque l'hebdomadaire «L'Obs» publie une lettre ouverte que ce professeur a écrite afin de dénoncer «la progression d'une emprise communautaire toujours plus forte» à Trappes et, plus généralement, «l'absence de stratégie de l'Etat pour vaincre l'islamisme».