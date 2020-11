Saint-Gall : Emprisonné et expulsé pour l’homicide d’un compatriote

Mercredi, le Tribunal du district de Saint-Gall a rendu son verdict concernant le meurtre d’un Serbe de 41 ans retrouvé carbonisé et enroulé dans un tapis en Thurgovie il y a trois ans.

Le Serbe a planifié le crime. Il a convoqué la victime chez lui et l’a attirée dans un piège dans le but de l’éliminer, a déclaré le président du tribunal lors de la lecture du jugement. Il a ensuite brûlé le corps dans une forêt. Les traces d’ADN et de sang ne laissent aucun doute raisonnable sur la culpabilité du prévenu.