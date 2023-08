Pakistan: Emprisonné, Imran Khan reste dans «un bon état d’esprit»

Un avocat a visité Imran Khan lundi et obtenu la procuration qui leur permet de déposer une demande de mise en liberté sous caution en son nom et de faire appel pour qu’il soit transféré dans une «cellule de classe A», plus confortable et généralement réservée aux personnalités. «Nous espérons pouvoir obtenir la libération sous caution, la suspension de la décision et la révocation de la disqualification», a déclaré Raoof Hasan.